Кириленко ініціює законопроект про гастролі українців у Росії

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко пропонує законодавчо врегулювати ситуацію з виступами артистів - громадян України на території Російської Федерації.

Як повідомила прес-служба віце-прем’єра, в новому законі Кириленко пропонує зобов'язати таких артистів повідомляти СБУ про заплановані на території країни-агресора концерти.

Також, за ініціативою віце-прем'єра, передбачається створення спеціального державного реєстру виконавців, що здійснюють концертно-гастрольну діяльність на території країни-агресора, який може вести, приміром, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.

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"Під час виступу чи відеокліпу артиста, якого занесено до реєстру, на українських телеканалах постійно висвічується інформаційний напис: "Цей виконавець гастролює на території країни-агресора". Відповідне повідомлення лунає також і на радіо перед саундтреком такого артиста. В Україні зі своїх концертів виконавці, що включені до реєстру, сплачують спеціальний збір, надходження від якого повністю скеровуються на потреби Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

"До законопроекту ще будуть різні пропозиції та уточнення. Однак позиція прямої або прихованої неповаги до своєї країни повинна нарешті дістати оцінку. Від цієї ж країни", - наголосив Кириленко.