Соцмережі обурив київський виступ Ані Лорак відразу після нагородження в Кремлі (відео)

Співачка з початку війни творчо емігрувала в Росію. В Україні її виступу бойкотували глядачі.

Несподіваний кам-бек відбувся у вівторок: про її виступ на концерті, присвяченому дню народження балету Freedom, ніхто не знав.

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На концерті виступали Віра Брежнєва, Наталія Могилевська, Ірина Білик, Оля Полякова, Злата Огневич, Макс Барських та інші. Головною запрошеною зіркою була заявлена Лайма Вайкуле. А ось ім'я Ані Лорак в афіші заходу не було, організатори концерту лише обіцяли, що "на сцені з'явиться special guest – артист, у якого мільйони шанувальників в Україні".

Коли ж Лорак вийшла на сцену, глядачі почали аплодувати і знімати її на телефони. У залі співачці аплодували. А ось в мережі таємне виступ назвали ганьбою.