Нацрада пропонує медіа відмовитися від артистів, які виступають у Росії

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проводить консультації з українськими медіа щодо можливого запровадження обмежень для українських артистів, які гастролюють у Росії.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив член Нацради Сергій Костинський. За його словами, медіа готові до санкцій проти артистів, але хочуть рівних можливостей – закон, який би виконували всі.

«У нас відбуваються консультації, в тому числі з нашими медійниками, зі ЗМІ. Вони кажуть, на сьогодні ми готові відмовитися від таких артистів, ми готові вилучити їх із плей-листа, але ми хочемо рівних умов. А це може дати лише закон, який точно може обмежити: людина працює в країні-агресорі – ми її не транслюємо. Тобто зі сторони індустрії є розуміння цієї проблеми», – сказав Костинський

На його думку, зараз інформагенції акцентують увагу на видах відповідальності, які у своїй пропозиції допускає Нацрада, натомість треба провести «фахову дискусію і виробити певні алгоритми».

Костинський переконаний, що такі обмеження допоможуть розвитку українських артистів, які налаштовані патріотично.

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«Такі дії будуть тільки стимулювати розвиток внутрішнього ринку і стимулювати тих людей, які співають українською мовою, які дають сучасний контент, які не розважають аудиторію Москви трошки з радянськими смаками, а яких цікавить український і європейський ринок», – вважає Сергій Костинський.

Раніше стало відомо, що віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко запропонував створити спеціальний реєстр артистів, які з гастролями відвідують Росію, а також зобов'язати їх сплачувати військовий збір.