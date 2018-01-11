Кириленко запропонував покарання для українських артистів, які гастролюють у Росії

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко запропонував створити спеціальний реєстр артистів, які з гастролями відвідують Росію, а також зобов'язати їх сплачувати військовий збір. Про це він написав у Twitter.

"Щодо "наших" гастролерів у РФ. Справді питання здебільшого етичне, заборонити не можна. Але їдеш у РФ на гастролі - повідомляєш, потрапляєш у спецреєстр, на ТБ під час виступу чи кліпу напис: "Цей артист гастролює у країні-агресорі", в Україні сплачуєш додатковий військовий збір", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки телеканалів «СТБ» та «Інтер» за трансляцію в новорічних ефірах фільмів за участю артистів, які входять до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Телеканал «Інтер» транслював фільми «Москва сльозам не вірить» та «Іронія долі, або З легким паром!» за участю Олега Табакова і Валентини Тализіної. Телеканал «СТБ» - фільми «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика», «Іронія долі, або З легким паром!», «Москва сльозам не вірить», «Любов і голуби» за участю Наталії Варлей, Валентини Тализіної, Олега Табакова і Олександра Михайлова.