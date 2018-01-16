У БПП прогнозують ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу ще на ранковому засіданні ВР

Лідер фракції “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов вважає, що закон про реінтеграцію Донбасу може бути ухвалено ще на ранковому засіданні Верховної Ради сьогодні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Герасимов зазначив, що наразі парламент проходить орієнтовно 150-160-ту поправку до законопроекту про реінтеграцію Донбасу, а всього їх майже 700.

Водночас він переконаний, що далі робота піде швидше, адже саме 1-й та 2-й розділи законопроекту, поправки до яких зараз проходить ВР, викликали найбільші суперечки і під час розгляду на комітеті.

“Я думаю, що після перерви, яка зараз буде (мається на увазі перерва в ранковому засіданні ВР — УНІАН), піде набагато швидше. І ми отримаємо змогу вже на ранковому засіданні цей закон прийняти”, - сказав депутат.

На уточнення, чи вистачить голосів на ухвалення цього закону, Герасимов наголосив, що фракція “БПП” буде повністю підтримувати цей закон, а щодо інших фракцій сказати не може. “На мою думку, голоси є”, - додав парламентар.

Також на питання щодо того, чи у випадку, якщо остаточний варіант закону не буде таким, яким хотів його бачити президент, чи можливе його ветування, Герасимов сказав: “Стратегічних розходжень по цьому законопроекту я не бачу. Я думаю, той текст, який сьогодні буде прийнятий, - наразі все повністю узгоджено і знайдені найкращі конструкції, які підвищують ефективність нашого супротиву агресії, і які підвищують ефективність повернення суверенітету на цій території”.