16 січня планується розгляд у Раді законопроекту про реінтеграцію Донбасу

У вівторок, 16 січня, планується розгляд у Верховній Раді України в другому читанні проекту Закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163).

Це передбачено проектом розкладу засідань Верховної Ради України на 16-19 січня 2018 року, який розміщено на офіційному сайті парламенту.

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Також 16 січня планується включити до порядку денного сесії розгляд президентського законопроекту «Про Вищий антикорупційний суд» та чотирьох депутатських альтернативних законопроектів з цього питання.

Але до того, 15 січня, відбудеться Погоджувальна рада лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, де буде визначено, коли саме ці законопроекти розглядатимуться та включатимуться до порядку денного.