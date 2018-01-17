Сьогодні Рада продовжить розгляд поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу (відео)

Сьогодні Верховна Рада продовжить розгляд поправок до законопроекту «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (№7163).

Як відомо, за Регламентом сьогодні парламент в пленарному режимі працює лише на ранковому засіданні, тобто до 14 години, а потім проходитимуть засідання комітетів.

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2017 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила президентський законопроект «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (№7163).

16 січня 2018 року парламент розпочав розгляд законопроекту в другому читанні. Було розглянуто 482 із 673 поправок.