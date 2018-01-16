Рада продовжила розгляд законопроекту щодо реінтеграції Донбасу (відео)

Верховна Рада України продовжила розгляд законопроекту "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" (№7163).

До даного законопроекту депутати внесли 673 поправки. Багато з цих поправок стосувалися зміни назви, де передбачалося, що крім окупованих територій Донбасу, буде згадано і окупацію Криму, але жодна з цих поправок не була підтримана в сесійній залі.

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2017 року Верховна Рада прийняла президентський варіант законопроекту в першому читанні. 17 листопада Комітет ВР з нацбезпеки і оборони завершив роботу над підготовкою законопроекту до другого читання.

18 грудня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу відійшов від концепції, запропонованою главою держави.