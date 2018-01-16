Рада продовжила розгляд законопроекту щодо реінтеграції Донбасу (відео)
ВР розглянула менше половини поправок до законопроекту щодо реінтеграції Донбасу.
Верховна Рада України продовжила розгляд законопроекту "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" (№7163).
До даного законопроекту депутати внесли 673 поправки. Багато з цих поправок стосувалися зміни назви, де передбачалося, що крім окупованих територій Донбасу, буде згадано і окупацію Криму, але жодна з цих поправок не була підтримана в сесійній залі.
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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2017 року Верховна Рада прийняла президентський варіант законопроекту в першому читанні. 17 листопада Комітет ВР з нацбезпеки і оборони завершив роботу над підготовкою законопроекту до другого читання.
18 грудня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу відійшов від концепції, запропонованою главою держави.