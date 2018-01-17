Після перемоги на виборах Путін спробує "обміняти" Крим на Донбас - аналітик

Політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики Тарас Чорновіл вважає, що президент РФ Володимир Путін після чергового обрання на посаду глави держави знову включить максимальний переговорний механізм для розміну захопленого Криму на Донбас чи інших поступок.

Зараз російський лідер почав демонструвати свою зверхність щодо Заходу і крайню непоступливість, розповів експерт на чаті у "Главреді".

"Важко прогнозувати дії непередбачуваного президента непередбачуваної країни. Але якісь зміни повинні бути. Я тут писав про суто ритуальне значення виборів у Росії, але все одно до них підходять з повною серйозністю", — зазначив співрозмовник.

За його словами, "під них шикуються якісь схеми й моделі поведінки, зокрема, зараз Путін почав демонструвати свою зверхність щодо Заходу і крайню непоступливість".

Читайте такожПутін абсолютно непередбачуваний, для нього не існує "червоних ліній" - Порошенко

"Ще півроку тому він погоджувався на більшість пунктів плану про миротворців ООН (на Донбасі — Ред.), сьогодні — погоджується лише на три з 29, що є повною профанацією. Зрозуміло, що після виборів певні моделі будуть змінюватися, але я навіть не уявляю — в яку сторону", — додав Чорновіл.

"Мені здається, що Путін знову включить максимальний переговорний механізм для розміну Криму на Донбас чи інших поступок. Тобто повинен стати більш договороздатним, от тільки є проблема — максимальні поступки, які сьогодні декларує Путін, для нас уже за межею прийнятності", — сказав аналітик.

"Коли ми жорстко відмовимося й умовимо наших партнерів не піддаватися, можливі нові загострення. Припускаю, що такі коливання можуть тривати до кінця року. Хоча з часом будуть трошки стихати. А на якісь абсолютно кардинальні зміни я б не розраховував", — заявив він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.