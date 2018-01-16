Генерал США назвав "зміцнілу Росію" найбільшою загрозою в Європі

Дії Росії в минулі роки і її інвестиції у військову сферу підводять до висновку, що ця країна представляє небезпеку для європейських та інших країн.

Про це заявив у Брюсселі в понеділок, 15 січня, голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд напередодні наради Військового комітету НАТО, передає DW.com.

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Зміцніла Росія є найбільшою загрозою в Європі, і Північноатлантичний альянс розміщує відповідні засоби для стримування свого східного сусіда, заявив генерал Данфорд, виступ якого опубліковано на сайті міністерства оборони США. Він нагадав, що НАТО зміцнила сили передового базування, розмістивши у Польщі та країнах Балтії чотири багатонаціональних бойових формування.

За словами Джозефа Данфорда, Росія відновила багато сфер своїх збройних сил, включаючи ядерний потенціал, військово-морські сили, розробку нових засобів ведення війни в кіберпросторі та радіоелектронної боротьби, а також розгортання засобів протикосмічної оборони.

І Росія буде використовувати свій потенціал, стверджує генерал. "Досить подивитися на її поведінку, згадати і подивитися на Грузію і Україну", - сказав Данфорд. Він нагадав, що в 2008 році війська РФ вторглися в грузинські регіони Південну Осетію і Абхазію, які досі знаходяться під російською окупацією. В Україні Росія у 2014 році незаконно анексувала півострів Крим. Для вторгнення в цей регіон Москва використовувала танки і військовослужбовців без розпізнавальних знаків. Російські війська також вторглися в український Донбас, і військові дії там тривають досі. За словами генерала Данфорда, США та інші країни НАТО, навчають українських військових, допомагаючи їм захищати суверенітет країни.

Держави мають право захищатися від нападу інших країн, підкреслив генерал. Це стосується не тільки прямого вторгнення солдатами у формі, але і атак, проведених нетрадиційними способами - інформаційних операцій, дій у кіберпросторі, економічного тиску, політичного впливу. "Це теж порушення суверенітету", - сказав Джозеф Данфорд.