ЗСУ можуть отримати довгоочікувані "Джавеліни" упродовж півроку – Муженко

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко переконаний, що американські протитанкові системи Javelin, які надійдуть на озброєння української армії, не потраплять до рук сепаратистів.

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Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, де він перебуває в штаб-квартирі НАТО для участі в засіданні Військового комітету на рівні начальників генеральних штабів.

«Для того, щоб отримати таку зброю, нам необхідно мати відповідно підготовлені місця для її зберігання, адже до цього є вимоги. Всі ці питання опрацьовані, у нас вже такі місця визначені, триває їхня підготовка і проблем щодо об’єктів, де буде зберігатися така зброя, у нас не буде. Ніхто не збирається передавати, віддавати або навіть, скажімо так, залишати в бою. Це зброя, яка надходить на озброєння української армії для підвищення спроможностей ЗСУ як елемент стримування у протистоянні з Російською Федерацією», - повідомив Муженко.

Говорячи про терміни, коли системи можуть бути передані Україні, генерал зазначив, що на цю тему він спілкувався зі своїми колегами з інших країн.

«Вони називають різні терміни - від двох до п’яти-шести місяців», - сказав начальник Генштабу.