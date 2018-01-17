ЗСУ можуть отримати довгоочікувані "Джавеліни" упродовж півроку – Муженко
Начальник Генштабу ЗСУ запевнив, що до рук сепаратистів ці системи не потраплять.
Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко переконаний, що американські протитанкові системи Javelin, які надійдуть на озброєння української армії, не потраплять до рук сепаратистів.
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Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, де він перебуває в штаб-квартирі НАТО для участі в засіданні Військового комітету на рівні начальників генеральних штабів.
«Для того, щоб отримати таку зброю, нам необхідно мати відповідно підготовлені місця для її зберігання, адже до цього є вимоги. Всі ці питання опрацьовані, у нас вже такі місця визначені, триває їхня підготовка і проблем щодо об’єктів, де буде зберігатися така зброя, у нас не буде. Ніхто не збирається передавати, віддавати або навіть, скажімо так, залишати в бою. Це зброя, яка надходить на озброєння української армії для підвищення спроможностей ЗСУ як елемент стримування у протистоянні з Російською Федерацією», - повідомив Муженко.
Говорячи про терміни, коли системи можуть бути передані Україні, генерал зазначив, що на цю тему він спілкувався зі своїми колегами з інших країн.
«Вони називають різні терміни - від двох до п’яти-шести місяців», - сказав начальник Генштабу.