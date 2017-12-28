Порошенко про надання летальної зброї: одразу за США підуть інші держави

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що слідом за США рішення про надання Україні летального озброєння ухвалять країни Євросоюзу та інші держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час робочої поїздки до Одеської області.

Читайте такожМЗС Росії прокоментувало рішення США надати Україні зброю: "Вашингтон переступив межу"

«Декілька днів тому, після переговорів з нашими союзниками із США, було прийнято історичне рішення щодо надання Україні нарешті оборонної зброї. Це дасть можливість набагато більш ефективно нашим найкращим у світі воїнам захищати рідну землю», - заявив президент.

«Ми так довго чекали цього рішення, бо одразу за США підуть інші держави. Канада, міністр закордонних справ Христя Фріланд вже повідомила, про те, що ми розширюємо (співпрацю – УНІАН), країни ЄС, світу. Це надзвичайно важливий для нас під Новий рік великий подарунок», - переконаний Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, український уряд неодноразово просив США надати переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.

22 грудня телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим, у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб "стримати подальшу агресію". При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме "посилений оборонний потенціал" йдеться.

Після появи інформації про рішення Білого дому надати Україні озброєння для захисту від російського вторгнення в МЗС РФ заявили, що США переступили межу і "розпалюють війну".