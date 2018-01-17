Нардепам залишилося розглянути понад 100 поправок до законопроекту щодо Донбасу

Народним депутатам залишилося розглянути понад 100 правок до законопроекту «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (№ 7163).

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Як передає кореспондент УНІАН, на даний час у сесійній залі Верховної Ради розглянуто 550 поправок із 673.

У сесійній залі сьогодні, як і вчора під час розгляду поправок, перебувають не більше 200 народних депутатів.

Народний депутат Оксана Корчинська, виступаючи на засіданні парламенту, заявила, що соромно, коли народні депутати, у кілька раз піднявши собі заробітну плату, не з’являються на робочі місця і не працюють над поправками до законопроекту, який є важливим для країни.

На даний час у засіданні ВР оголошено планову, відповідно до регламенту, перерву з 12.00 до 12.30, а після неї депутати продовжуватимуть розгляд поправок з 551-ї.