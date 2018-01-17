РФ почала планувати агресію проти України ще у 2005 році – заступник голови МЗС

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва завершила допит заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, наступним свідком, якого заслухає суд, буде директор департаменту МЗС Андрій Плахотнюк.

Як і у випадку з допитом посла України у Польщі, колишнього в.о. глави МЗС Андрія Дещиці, захист Януковича більше цікавився обставинами, за яких звернення Януковича про введення російських військ в Україну потрапило до матеріалів кримінального провадження, а також тим, чому дипломати не визнавали Януковича легітимним президентом з 22 лютого 2014 року та весь період захоплення Криму військами Російської Федерації.

У своїх показах Кислиця заявив, що загроза з боку Росії для України існувала завжди, але особливо вона загострилася у 2005 році, коли президентом України став Віктор Ющенко. На його думку, саме з початком президентства Ющенка росіяни почали розробку планів з контролю України, а в 2014 році почали активну реалізацію таких планів.

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Також він, як і Дещиця, заявив, що в Криму наприкінці лютого 2014 року відбулося захоплення влади за участі іноземних (російських) військ та за підтримки місцевих жителів, які симпатизували Росії.

Окрім того, Кислиця зауважив, що 28 лютого та 1 березня 2014 року тодішній представник Росії у Раді безпеки ООН Віталій Чуркін почувався розгубленим, оскільки не міг пояснити міжнародній спільноті, що відбувається в Криму і чому там російські війська.

Але вже 3 березня, після того, як Рада федерації РФ дозволила російському президенту Володимиру Путіну використовувати війська на території України, Чуркін продемонстрував міжнародній спільноті копію заяви Януковича, де той просить Путіна ввести війська Російської Федерації на територію України, сказав Кислиця.

Адвокати Януковича, як і під час допиту Дещиці, звинуватили українських дипломатів у тому, що ті разом з прокурорами сфальсифікували докази, а саме - звернення Януковича до Путіна. Адвокати наполягали на тому, що різні номери документів з текстом цього звернення свідчать про таку фальсифікацію.

Кислиця пояснив, що різні номери цим документам присвоїли не в Україні, а в секретаріаті ООН. “4 січня 2017 року було звернення з нотою в офіс генерального секретаря ООН, і 7 січня було передано документи, які потім були спрямовані в прокуратуру”, - сказав Кислиця. Документу-копії звернення Януковича було присвоєно № 146, сказав він.

А стосовно аналогічної копії звернення під № 144 Кислиця порадив адвокатам звернутись до секретаріату ООН, щоб там роз'яснили, чому раніше ще одна ця копія була під саме таким номером.

Окрім того, Кислиця наголосив, що питання не в номерах, а в тому, що Янукович в порушення українського законодавства звернувся до очільника іншої держави з проханням ввести війська цієї держави на територію України.

Також адвокатів Януковича цікавило, чому Кислиця як дипломат не доніс до міжнародної спільноти заяви Януковича від 22 і 28 лютого 2014 року про те, що є легітимним президентом.

На це Кислиця відповів, що насправді адвокати Януковича не можуть знати, з ким і про що він (Кислиця) спілкувався, а також що “ніхто крім вас і Кремля не стверджує, що Верховна Рада діяла тоді незаконно”.

Він додав, що як держслужбовець повинен був виконувати акти конституційного органу - Верховної Ради, в тому числі акти, які стосувалися Януковича, якого парламент визнав таким, що самоусунувся від виконання своїх обов'язків.