Адвокат Януковича звинуватив Дещицю у брехні через слова про введення військ РФ в Україну

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що в.о. міністра закордонних справ у 2014 році, посол України у Польщі Андрій Дещиця надав суду неправдиві показання, заявивши про те, що російські Збройні сили вчинили напад на Крим і захопили його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сердюк сказав на засіданні Оболонського районного суду Києва, колегія якого проводить чергове засідання у справі про держзраду Януковича.

Читайте такожСуд зобов’язав захист Януковича надати на наступне судове засідання перелік свідків захисту

Під час допиту Дещиця заявив, що про захоплення Криму регулярними військами Російської Федерації йому, як виконуючому обов'язки міністра закордонних справ, стало відомо від українських спецслужб. Після цього, додав він, Міністерство закордонних справ України поінформувало про це ООН, ОБСЄ, Раду Європи. Також, за словами Дещиці, були надіслані ноти протесту Росії і пропозиція провести консультації в рамках підписаного в 1997 році «Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією». Крім того, зауважив він, було звернення до підписантів Будапештського меморандуму з метою проведення консультацій. Дещиця наголосив, що дії військових Росії можна охарактеризувати як агресію проти України.

Адвокат Сердюк декілька разів перебивав виступ Дещиці. На переконання захисника, свідок свідомо вводив в оману суд, тому що визначення “введення військ в Україну” немає ні в матеріалах справи проти Януковича, ні у заяві Януковича до президента Росії, яку 3 березня на засіданні Ради безпеки ООН озвучив тодішній представник Росії при ООН Віталій Чуркін, а Дещиця використовує саме таке формулювання.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зробив зауваження Сердюку, щоб він не перебивав свідка і висловлював свої зауваження лише після завершення виступу Дещиці: “Коли ви чуєте незручні свідчення, ви його перебиваєте. Це не підстава на даний час для притягнення Вас до відповідальності, але суд попереджає Вас, щоб Ви цього не робили”.

Також Сердюк заявив у суді, що в іншій справі, де Янукович також є обвинувачуваним, - справа про спробу розгону Майдану, - прокурори звернулися до Спілки адвокатів України з вимогою позбавити адвокатської ліцензії групу адвокатів Януковича. На це суддя Дев'ятко зауважив, що у справі про держзраду такої заяви немає.

Під час свідчення Дещиця заявив, що звернення Януковича до Путіна, озвучене на Радбезі ООН, свідчить про те, що екс-президент перевищив свої повноваження, оскільки подібні звернення мають бути ініційовані на засіданні Ради національної безпеки і оборони і на них має бути згода парламенту.