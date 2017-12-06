Конфлікт на Донбасі перебуває в активній фазі і не є замороженим - Полторак

Міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак заявляє, що конфлікт на Донбасі перебуває в активній фазі і не є замороженим.

Про це міністр оборони заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, повідомляє прес-служба оборонного відомства.

«Я гадаю, що зарано говорити про заморожений конфлікт тоді, коли тільки у цьому році 14 тисяч разів було здійснено обстріли наших позицій і населених пунктів, говорити про заморожений конфлікт тоді, коли тільки в цьому році загинуло 400 цивільних осіб», - сказав Полторак.

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«Я вважаю, що цей конфлікт не є замороженим. Він знаходиться в такій активній фазі - бойові дії сьогодні відбуваються і бойові зіткнення, і обстріли. Ви знаєте інформацію із зони проведення Антитерористичної операції і розумієте, що там відбувається», - додав Полторак.

Він підкреслив, що головне завдання Збройних сил - це захистити Україну, територіальну цілісність і захистити український народ.

Міністр оборони наголосив, що Російська Федерація має піти з Донецька і Луганська і повернути Україні Крим.