Закон про деокупацію вигідний владі, а не Україні – заява УКРОПу

Проект закону № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», який ухвалила Верховна Рада, вигідний передусім владі та олігархам, та аж ніяк не українському народу.

Про це йдеться в офіційній заяві УКРОПу.

«Прикро, що сьогодні український парламент вкотре захистив інтереси бізнесменів при владі ціною доль українців, які воюють на сході та вболівають за Україну в Криму. Але такими рішеннями влада лише наближає початок свого кінця. Ми маємо поставити можновладців на місце, інакше втратимо країну!» – йдеться в заяві партії.

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У політсилі наголосили, що в кінцевому варіанті так званого деокупаційного закону не були враховані принципові поправки, без яких документ лише погіршить ситуацію – як на сході України, так і в державі в цілому. Йдеться, приміром, про розширення повноважень президента, які можуть бути використані ним не лише для відсічі збройної агресії, а й для втручання у політичні процеси та для масових порушень прав людини.

З іншого боку, парламент позбавили можливості реагувати на свавілля глави держави. Відтак президент отримав право на одноосібне визначення районів здійснення заходів національної безпеки без оголошення воєнного стану.

«Де гарантія, що завтра такою територією не оголосять Майдан з мирними протестувальниками?» – застерегли в УКРОПі.

Крім того, у документі немає жодної згадки про необхідність визначити кримінальну відповідальність колаборантів. Також не врахована поправка про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями, яку депутати фактично узаконили.

Водночас парламент проігнорував вимогу УКРОПу передбачити однакові підходи держави до окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим і міста Севастополя. Нормами законопроекту запроваджується необхідність та обов'язок гарантувати національну безпеку лише на території ОРДЛО, так, начебто в окупованому Криму забезпечувати національну безпеку немає необхідності.

«По суті, у викладених у законопроекті нормах закладається основа майбутнього рішення про відмову від території Криму», – роз'яснили укропівці.

І головне – провладні депутати відмовилися законодавчо закріпити дипломатичні й торговельні відносини з Російською Федерацією.

«У звичний для себе спосіб провладні партії проштовхнули надважливий для країни текст без можливості ознайомитись з його фінальною версією. Тому народні обранці з УКРОПу не вважали за можливе підтримати його», – сказано в заяві партії

18 січня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». За документ проголосували 280 депутатів.

Представники УКРОПу підтримали проект «деокупаційного» закону в першому читанні, розраховуючи на те, що при доопрацюванні він перетвориться на справжній акт волі українського народу та примусить владу виконувати свої конституційні обов’язки із захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Однак цього не сталося.