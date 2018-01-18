Рада ухвалила закон про деокупацію Донбасу

Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (№ 7163).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 280 народних депутатів.

Зокрема, за закон проголосували 123 депутати від "Блоку Петра Порошенка", 76 від "Народного фронту", 17 від Радикльної партії Ляшка, 22 від "Самопомочі" і 15 від "Батьківщини". У той же час, фракція "Опозиційного блоку" не голосувала у повному складі.

Перед голосуванням із голосу було зачитано ряд поправок, які були не підтримані під час обговорення але у пакеті були підтримані перед голосуванням за закон. Також доповідач по законопроекту народний депутат Іван Вінник (фракція "БПП") з голосу зачитав ряд правок, яких раніше не було в тексті.

Верховна Рада України визначає в законі, що збройна агресія Російської Федерації розпочалася з неоголошених і прихованих вторгнень на територію України підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, а також шляхом організації та підтримки терористичної діяльності.

В законі не виписані дати окупації, але є посилання на раніше ухвалений закон, де такою датою визначено 20 лютого 2014 року.

Тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ т

а окупаційна адміністрація РФ становили та здійснюють загальний ефективний контроль. В законі сказано, що межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, визначаються президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.

Законом діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії у Донецькій та Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, є незаконними, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним.

Законом відповідальність за моральну та матеріальну шкоду, завдану державі Україна, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам, покладається на Російську Федерацію.

Відповідно до закону, особи, які беруть участь у збройній агресії РФ або залучені до участі в окупаційній адміністрації Росії, несуть кримінальну відповідальність за діяння, що порушують законодавство України та норми міжнародного гуманітарного права.

В законі зазначено, що Україна не несе відповідальності за незаконні дії та рішення Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Відповідно до закону, факт остаточного виведення та повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях встановлюється міністром оборони України та міністром внутрішніх справ України шляхом спільного подання президентові України, який виключно на цій підставі приймає відповідне рішення.

Відповідно до закону, початок та завершення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

Відповідно до закону, стратегічне керівництво силами та засобами Збройних Сил України, інших військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України.

Керівництво силами та засобами Збройних Сил України, інших військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, що залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації безпосередньо у Донецькій та Луганській областях, здійснює Командувач об’єднаних сил, який призначається президентом України за поданням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.

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Відповідно до закону, командувач об’єднаних сил реалізує свої повноваження через Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ. При цьому повноваження Командувача об’єднаних сил та положення про Об’єднаний оперативний штаб визначаються та затверджуються президентом України.

Військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час проведення таких заходів підпорядковуються Командувачу об’єднаних сил, рішення якого є обов’язковими до виконання.

Законом визначено, що в’їзд осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзд осіб, переміщення товарів з таких територій здійснюються через контрольні пункти в’їзду-виїзду. при цьому передбачено, що порядок в’їзду осіб, переміщення на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій визначається Кабінетом Міністрів України.

В Прикінцевих і перехідних положеннях передбачено, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Пропонувалося визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», але поправка не була підтверджена, тому закон продовжує діяти. В той же час йдеться про доручення уряду визначитись з питаннями, які стосуються економічних і фінансових питань, які стосуються переселенців з Криму.

Також внесено зміни до статті 18 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, якими передбачено, що Антитерористичну операцію може бути завершено у зв’язку із введенням воєнного чи надзвичайного стану або із початком здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, передбачених Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2017 року Рада у першому читанні ухвалила президентський законопроект «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (№7163).

16 січня 2018 року парламент розпочав розгляд законопроекту в другому читанні. Загалом було розглянуто 673 поправки.