"Опоблок" заблокував підписання закону про реінтеграцію Донбасу

Депутати від «Опозиційного блоку» зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про скасування рішення парламенту від 18 січня про прийняття в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (№7163-П).

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Як передає кореспондент УНІАН, тексту проекту постанови на сайті парламенту на даний час немає.

Його було зареєстровано сьогодні співголовами фракції «Опозиційний блок» Юрієм Бойком, Олександром Вілкулом та членом цієї фракції Михайлом Папієвим.

Як відомо, у разі реєстрації такого проекту постанови відповідний закон не може бути підписаний головою Верховної Ради і переданий на підпис президенту, доки проект постанови не буде розглянутий парламентом і відхилений.

Як відомо, наступне пленарне засідання ВР відбудеться 6 лютого.