Порошенко про закон щодо деокупації: підтримана моя стратегія звільнення Донбасу

Президент України Петро Порошенко заявляє, що депутати, ухваливши закон про реінтеграцію Донбасу, підтримали його стратегію звільнення окупованих територій.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з генерал-губернатором Канади Жулі Паєтт сьогодні у Львові.

Порошенко висловив вдячність народним депутатам за підтримку його законопроекту щодо Донбасу: «Сьогодні ранком український парламент майже конституційною більшістю в 280 голосів проголосував закон про реінтеграцію Донбасу. Підтримана моя президентська стратегія звільнення Донбасу, за що я надзвичайно вдячний всім парламентаріям», - зазначив він.

«Для мене це також дуже важливо, бо це демонструє, що коли потрібно, наш парламент вміє об’єднатися і, незважаючи на бурхливу критику закону, яка нібито лунала в останні дні з боку опозиційних фракцій, голоси були віддані на підтримку зазначеного законопроекту», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163). За дане рішення проголосували 280 народних депутатів.

16 січня парламент розпочав розгляд законопроекту в другому читанні. Загалом було розглянуто 673 поправки.