У ЄС прокоментували ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу

В Європейському Союзі взяли до уваги ухвалення у другому читанні законопроекту щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій і знову заявили, що підтримують повне виконання Мінських домовленостей як основу для сталого врегулювання конфлікту.

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Про це йдеться в коментарі речника ЄС власному кореспонденту УНІАН.

«ЄС підтримує повне виконання Мінських домовленостей як основу для мирного та сталого врегулювання конфлікту на Сході України. У цьому контексті ми взяли до відома прийняття 18 січня у другому читанні проекту закону «Про реінтеграцію тимчасово окупованих територій», - наголосив речник.

Він констатував, що цей закон стосується внутрішньої організації цивільних та військових структур України в контексті конфлікту на Сході України та спрямований на майбутню реінтеграцію територій, які зараз не контролюються українським урядом.

«Ми очікуємо, що дипломатичні зусилля, спрямовані на врегулювання конфлікту, зокрема в форматі Нормандської четвірки та Тристоронньої контактної групи, будуть продовжуватись на основі виконання всіх відповідних зобов'язань», - наголосив речник.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (реєстраційний номер 7163). У документі визнається тимчасова окупація Росією частини території України.