Путін скликав Радбез РФ через український закон про Донбас

Президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами ради безпеки РФ, на якому обговорювався ухвалений в Україні закон про реінтеграцію Донбасу.

«В контексті ситуації на Україні відбувся обмін думками у зв'язку з прийнятим нещодавно новим законом по Донбасу. Учасники наради відзначили, що, безумовно, закон може найнегативнішим чином вплинути на перспективи внутрішньоукраїнського врегулювання», - йдеться в повідомленні прес-служби Радбезу РФ.

Читайте такожУ ЄС прокоментували ухвалення закону про реінтеграцію ДонбасуСтверджується, що на нараді наголосили «безальтернативність Мінських угод і «нормандського формату».

У нараді взяли участь, серед інших, російський прем'єр Дмитро Медведєв, керівник АП Антон Вайно, директор ФСБ Олександр Бортніков та міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» (реєстраційний номер 7163). У документі визнається тимчасова окупація Росією частини території України.

У законі не виписано дату окупації, але є посилання на раніше ухвалений закон, де такою датою визначено 20 лютого 2014 року.

Законом відповідальність за моральний і матеріальний збиток, завданий державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам, покладається на Російську Федерацію. Згідно із законом, особи, які беруть участь у збройній агресії РФ або залучені до участі в окупаційній адміністрації Росії, несуть кримінальну відповідальність за діяння, які порушують законодавство України та норми міжнародного гуманітарного права.

У документі зазначено, що Україна не несе відповідальності за незаконні дії і рішення Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.