Обмін полоненими: жінку, яку помилував Порошенко, передали бойовикам - Геращенко

Жінку, яка вчинила злочин проти України і яку президент Петро Порошенко помилував заради звільнення українських заручників, передали терористам.

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Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

«Як тільки-но поінформували офіс Президента і мене представники СБУ, на КПВВ "Майорськ" відбулася передача жінки, напередодні помилуваної президентом задля продовження процесу звільнення заручників. Ця жінка звернулася до президента з проханням про помилування, повністю визнала свою провину, вона отримала важкі каліцтва під час здійснення злочину, в неї ампутовані кінцівки і є немовля. Президент пішов на гуманітарний крок помилування - задля звільнення наших заручників», - повідомила Геращенко.

За її словами, тепер очікується, що бойовики виконають домовленість про обмін й звільнять українського військовослужбовця.

«Тепер в найближчі дні ми чекаємо, згідно досягнутої в рамках роботи гуманітарної Мінської групи домовленості, передачі українській стороні нашого військового. Соррі, сьогодні більше жодних деталей і прізвищ», - написала Геращенко.

«Також працюємо над позитивними новинами для всіх інших новин наших заручників, маємо доручення від президента, що чергова хвиля звільнення наших має відбутися якнайшвидше. Докладаємо всіх зусиль. І сподіваюся- так і буде», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Геращенко повідомила, що президент помилує «громадянку К.», яка скоїла злочин проти України, задля продовження процесу звільнення українських заручників.

20 січня у прес-службі президента повідомили, що Україна очікує на звільнення з полону бойовиків ще кількох військовослужбовців.

Довідка УНІАН. 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручники. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

Також 27 грудня лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук заявив, що наступний обмін полоненими може бути проведений за формулою «74 на 29».