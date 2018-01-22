У Росії назвали свої "причини", чому Трамп підписав закон про зброю для України

Міністр закордонних справ Сергій Лавров переконаний, що президент США Дональд Трамп підписав закон про надання Україні летальної зброї, оскільки Конгрес подолав би його вето.

Про це він заявив в інтерв'ю російській газеті «Коммерсант».

«Він (Трамп) прекрасно знає, що Конгрес його змусить це зробити. Якщо президент США відмовлятиметься робити те, чого хоче переважна більшість членів Конгресу, а там така більшість існує, ще раз кажу, його вето буде подолано. Тут уже вступає в силу американський менталітет внутрішньополітичного характеру. Якщо вето президента долається, то незалежно від того, наскільки воно було справедливим, виправданим і відповідало довгостроковим інтересам США, це поразка президента. От і все», - вважає Лавров.

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Він сказав, що, коли Трамп приймав його у Білому домі, розмовляв з російським президентом Володимиром Путіним в Гамбурзі, «а потім згодом вони спілкувалися по телефону, я не побачив зарядженості президента США на якісь дії, які підривали б його передвиборні гасла про те, що він хоче хороших відносин з Росією».

«Але так склалося. Поєднання, як мінімум, трьох чинників - поразка Хілларі Клінтон, позасистемність президента США Дональда Трампа і необхідність пояснити, чому у США не все виходить на міжнародній арені, - зумовлюють те, що зараз відбувається», - сказав Лавров.

«У міру того, як США втягуються у цей дуже непорядний процес і бачать, що Росія діє спокійно, без істерик, ми продовжуємо рухатися вперед нашим курсом, просувати свою політику щодо врегулювання конфліктів, працювати на ринках, де американці хотіли б нас потіснити, це починає дратувати тих людей, які просували русофобський порядок денний», - переконаний міністр.

За його словами, «останнім часом з боку деяких членів Конгресу, політологічних кіл США, деяких дипломатів неголосно, у довірчих розмовах визнається абсолютна ненормальність такої ситуації і необхідність її виправляти».

«Щоправда, всі при цьому говорять, що не праві були ті, хто нас намагався загнати в кут, видно, що нас ізолювати не виходить, досить подивитися на графік зустрічей і поїздок президента Росії, інших членів уряду, щоб зрозуміти, що ізоляція не вийшла. Вони кажуть, що розуміють, що «перебрали» у цьому питанні, але пропонують нам зробити який-небудь крок, щоб вони могли сказати, що Росія «посунулася». Ця психологія, звичайно, не може не викликати відчуття того, що великодержавний менталітет не служить добру службу США. Вони пропонують зробити щось по Україні», - додав Лавров.