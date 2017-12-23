МЗС Росії прокоментувало рішення США надати Україні зброю: "Вашингтон переступив межу"

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило США в "розпалюванні війни" у зв'язку з появою інформації про рішення Білого дому надати Україні озброєння для захисту від російського вторгнення. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у заяві МЗС Росії.

Читайте такожВідлякати Росію є найкращим способом зупинити її агресію – сенатор США про зброю для України«Історія, звичайно, неминуче розставить все по своїх місцях. Однак, як за нинішніх умов можна говорити про якусь «примирну» роль США у врегулюванні конфлікту в Україні? Вашингтон намагається подати себе «посередником». Ніякий він не посередник, він - пособник у розпалюванні війни», - йдеться в документі.

Заявляється, що США в певному сенсі переступили межу, оголосивши про намір передавати Україні озброєння прямої вражаючої дії.

«Тепер уже не в рамках комерційних контрактів, що американські компанії нишком роблять давно, а по державній лінії. «Для початку» заговорили про ракетні комплекси «Джавелін». Питання - що далі? У будь-якому випадку, американська зброя здатна привести до нових жертв у сусідній з нами країні, до чого ми не можемо залишатися байдужими», - заявили в МЗС РФ.

При цьому російські дипломати переконані, що, «зігравши кілька років тому активну роль в організації державного перевороту в Києві, ніжно пестячи майданну владу, коли вона забороняла російську мову і бомбардувала тих, хто не побажав стати під бандерівські прапори, сьогодні США явно штовхають її на нове кровопролиття».

«На жаль, закликати американських політиків схаменутися - зараз марна справа», - йдеться в документі.

При цьому МЗС РФ звинуватив США в «русофобії».

Як повідомляв УНІАН, український уряд неодноразово просив США надати переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.

22 грудня телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме $47 млн. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме «посилений оборонний потенціал» йдеться.