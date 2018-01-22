Після виступу Саакашвілі судді без пояснення причин покинули зал (відео)

Колегія суддів залишила зал засідання Київського апеляційного адміністративного суду, де почався розгляд питання щодо надання або ненадання екс-президенту Грузії, лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі статусу особи, яка потребує додаткового захисту, повідомляє ZN.ua.

Після досить довгого виступу перед присутніми в суді соратниками та прибічниками Міхеїл Саакашвілі зазначив, що він та його адвокати мають намір заявити відвід колегії суддів. При цьому він заявляв про те, що весь цей процес ініційований владою, щоб отримати підстави для його видворення з України. Присутні періодично переривали виступ Саакашвілі гучним скандуванням гасел в його підтримку.

У результаті колегія суддів, які повинні були розглядати справу, покинула залу суду. Після цього адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький попросив присутніх знизити градус емоцій, щоб судді, які, за його словами, не пояснили причину свого відходу, повернулися до зали і засідання продовжилося.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2017 правоохоронці у центрі Києва затримали Саакашвілі, проте його прихильники звільнили його з автозаку.

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11 грудня Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Саакашвілі у вигляді цілодобового арешту терміном на два місяці. Апеляційний суд Києва тричі - 22 грудня 2017 року, 3 січня і 11 січня 2018 року - переносив розгляд апеляційної скарги на вищезазначене рішення суду.

Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше) (ч. 2 ст. 28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).

Як заявив генпрокурор Юрій Луценко, Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припиненню їхнього кримінального переслідування.