У ПАРЄ завтра відбудеться засідання спецкомітету щодо повернення РФ в Асамблею

Колишній президент Парламентської асамблеї Ради Європи Стелла Кіріакідес заявила, що в ПАРЄ 23 січня відбудеться перше засідання спеціального комітету, який займатиметься пошуком механізму повернення Російської Федерації в Асамблею.

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Як передає кореспондент УНАІН, про це вона сказала під час виступу на зимовій сесії ПАРЄ після обрання італійця Мікеле Ніколетті новим президентом Асамблеї.

Кіріакідес зауважила, що під час перебування на посаді президента ПАРЄ вона намагалася сприяти вирішенню політичних викликів, з яким стикається Асамблея, включаючи розвиток відносин з російськими парламентарями.

У цьому зв'язку вона нагадала, що у грудні у Парижі пройшла зустріч з делегацією російських депутатів, що стало ще одним кроком на шляху до втілення рекомендацій з представленої восени доповіді Ніколетті, в тому числі щодо створення спеціального комітету Бюро ПАРЄ (ad hoc committee).

Цей спеціальний комітет має зайнятися пошуком механізму залучення російської делегації до роботи в усіх статутних органах Ради Європи.

"Прийнята резолюція чітко враховує, що цей процес вимагає від усієї Асамблеї та кожної країни-члена цієї організації зробити все можливе, аби забезпечити, щоб кожна країна-член повною мірою була представлена у процесі як на парламентському, так і міжурядовому рівні у суворій відповідності до їх відповідних зобов'язань", - сказала Кіріакідес.

Крім того, вона поінформувала, що перше засідання спеціального комітету Бюро ПАРЄ заплановано на вівторок, 23 січня.