Сьогодні розпочинається складна сесія ПАРЄ: росіяни планують повернутися до Асамблеї - Геращенко
Перший віце-спікер прогнозує, що політичний рік в Асамблеї буде важким.
У Парламентській асамблеї ради Європи для певних зацікавлених сил зберігається план повернення російської делегації до сесійної зали Асамблеї.
Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
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«Сьогодні розпочинається складна сесія ПАРЄ: вибори керівних органів, нового президента Асамблеї, групи Європейської народної партії, голів комітетів. На січневу сесію росіяни не подали свою делегацію, але план їхнього повернення без всяких передумов залишається і є робочим для дуже багатьох в Асамблеї. Тому політичний рік буде важкий, і наша єдність дуже важлива», - зауважила Геращенко.
Також вона зазначила, що на засіданні групи ЄНП обговорюють обрання нового голови цієї групи і кандидатів на керівників комітетів.
Як повідомляв УНІАН, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів Асамблеї за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї і вимагає поновлення її прав у повному обсязі.
Росія відмовилася сплачувати членські внески в Раді Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
Головуючий на осінній сесії ПАРЄ в.о. президента асамблеї Роджер Гейл у жовтні назвав безпрецедентним викликом відмову РФ сплачувати внески.
Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що фінансові лобісти використовують відмову Росії сплачувати внески в Раду Європи з метою змусити організацію піти на поступки Москві. Також Кулеба попередив партнерів про наслідки в разі повернення делегації Росії до ПАРЄ.
«Ті, хто зараз тягнуть Росію в ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, не повинні потім на нас ображатися. Ми чесно і відкрито застерігаємо партнерів від цієї помилки, що матиме наслідки», - наголосив дипломат.