У президентському рейтингу Тимошенко трохи випередила Порошенка - опитування

Майже 16% українців на виборах президента готові голосувати за кандидата, прізвище якого наразі не називається серед можливих претендентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві, презентуючи результати соціологічного дослідження.

За її словами, опитування продемонструвало, що якби президентські вибори відбулися в грудні 2017 року, то 15,9% тих, хто має намір взяти участь у голосуванні, готові обрати главою держави політика, прізвище якого не називається серед можливих претендентів.

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Бекешкіна зазначила, що в той же час за лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко проголосували б 12,1% респондентів, а за нинішнього президента Петра Порошенка — 10,2% опитаних, які готові брати участь у виборах.

Голову партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка підтримали б 7,8% респондентів; лідера партії «За життя» Вадима Рабиновича — 7,7%; голову Радикальної партії Олега Ляшка — 6%; голову «Опозиційного блоку» Юрія Бойка — 5,2%; очільника партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрія Садового — 4,9% опитаних.

По 2,9% респондентів готові на президентських виборах проголосувати за прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та голову партії ВО «Свобода» Олега Тягнибока; за лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка - 1% опитаних; за народного депутата Надію Савченко — 1,1%; за мера Києва Віталія Кличка — 1,3%.

Дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року і усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих Криму та територій Донецької і Луганської областей. Було опитано 2004 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.