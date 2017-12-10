Вакарчук оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про свої президентські амбіції

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що не має жодних політичних амбіцій.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке оприлюднив на своєму каналі в Youtube.

Музикант заявив, що влада його не цікавить, і він ніколи не заявляв про свої президентські амбіції. Не збирається він робити цього і зараз.

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"Я ніколи не співпрацював з жодним політтехнологом і не обговорював з ними навіть гіпотетичних політичних планів. Я ніколи не замовляв жодних соцдосліджень чи кампаній на тему своїх президентських чи інших політичних рейтингів. І взагалі до публікацій таких рейтингів я відношусь стримано. А ще більш стримано - до їх обговорень, бо в країні зараз є точно більш важливіші речі для обговорення", - заявив Вакарчук.

Разом із тим, каже музикант, після Революції Гідності він твердо пообіцяв собі, що більше ніколи за жодних обставин не буде стояти осторонь процесів, які відбуваються у країні.

Вакарчук зазначив, що сучасна європейська держава має будуватися на трьох колонах: верховенстві права, якісному державному апараті та демократії. На його думку, перші дві колони в Україні "прогнили наскрізь" і їх потрібно будувати негайно. За словами Вакарчука, ніхто не може бути осторонь цього процесу, але головна відповідальність лягає на політиків.

Вакарчук також назвав 10 кроків, які, на його думку, можуть змінити Україну на краще.

1. Необхідно створити незалежний Антикорупційний суд. "Державні крадії, особливо високого рангу, мають бути неминуче покарані", - йдеться у відеозверненні.

2. Змінити виборче законодавство. "Запровадити не лише відкриті виборчі списки, а й унеможливити залежність виборчих комісій від впливу політпартій. Новий склад ЦВК має бути сформовано з професійних експертів", - заявив Вакарчук.

3. Провести справжню ефективну реформу державної служби.

4. Реформувати Службу безпеки. Вона має перетворитися з інструменту впливу на бізнес на зброю для боротьби з тими, хто реально підриває нашу безпеку та незалежність.

5. Розпочати дієву приватизацію.

6. Припинити політичний лобізм.

7. Змінити правила поведінки політиків. "Вони мають стати простішими, відкритішими і доступнішими", - каже Вакарчук.

8. Прищепити принцип відповідальності. За словами музиканта, політикам варто навчитися виконувати власні обіцянки, а коли це неможливо - пояснювати, чому так сталося.

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9. Запровадити культуру прозорої комунікації. "Кожен крок політика повинен мати чітке і головне - правдиве пояснення", - заявив Вакарчук.

10. Публічно окреслити межі дозволеного. "Є речі, що мають бути непорушними. Ніхто за жодних обставин не має їх порушувати, а перелік їх має бути сформований і оприлюднений", - сказав Вакарчук.

Музикант також вважає, що "не так важливо те, ХТО має очолювати нашу державу, як те, ЯКОЮ вона має бути". Вакарчук закликав усіх ділитися думками і пропозиціями, "як зробити нашу державу Україною нашої мрії", у соцмережах з хештегом #ЗнаюЯк.