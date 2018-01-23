У ПАРЄ йде кампанія за повернення Росії до складу Асамблеї - Ар’єв

У Парламентський асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбувається кампанія за повернення делегації Російської Федерації до складу Асамблеї.

Читайте такожУкраїнська делегація в ПАРЄ не дасть забути про злочини окупантів у Криму і на Донбасі – ГеращенкоПро це заявив віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв, повідомляє прес-служба «Блоку Петра Порошенка».

За словами Ар'єва, українська делегація поставить питання, в якому статусі на сьогоднішньому засіданні аd hoc комітету ПАРЄ перебувають російські чиновники.

«Ми ставили питання, що людина, яка під санкціями (голова комітету Ради федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачев), не може брати участь, але в даному випадку, Асамблея вважає, що кого Росія прислала, той і буде. Ми будемо сьогодні ставити це питання на комітеті аd hoc: власне, в якому статусі приїхали росіяни, оскільки чітко затверджено склад аd hoc комітету, він не передбачає, що членами будуть ті, хто не є представниками національної делегації. Делегації Росії на сьогодні де-факто і де-юре нема», - сказав Ар'єв.

За його словами, голландська делегація вимагатиме, щоб однією з тем була анексія Криму, агресія на Донбасі і відмова РФ співпрацювати зі слідчою групою, яка розслідує справу щодо збитого літака MH17.

«Я вже бачив лист голови голландської делегації, який вимагає, щоб в тому числі в цьому аd hoc комітеті однією з тем була анексія Криму, агресія на Донбасі і відмова РФ співпрацювати зі слідчою групою, яка розслідує інцидент збивання літака MH17», - заявив Ар'єв.

За словами Ар'єва, в ПАРЄ йде кампанія за повернення Росії до складу Асамблеї.

«Є регламент, 2 роки! Потім розглядається питання про виключення країни. Виходить, що це може бути в кінці цього року. Цього тут ніхто не хоче, йде кампанія за те, щоб не допустити виходу Росії. Але в такому випадку можна сказати, що тут борються не за цінності, а за гроші», - заявив Ар'єв.