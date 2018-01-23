Українські телеканали приділяють мало уваги подіям на Донбасі та в Криму

Інформаційні та великі розважально-інформаційні телеканали України приділяють дуже мало уваги подіям на сході та півдні країни.

Про це під час прес-конференції заявив голова Національної ради України телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко.

Читайте такожСитуація з інформпростором Донбасу загрожує нацбезпеці України – нардеп"І інформаційні, і великі інформаційно-розважальні канали приділяють мало уваги подіям на сході, півдні України, якщо усвідомлювати, що війна продовжується, окуповані території залишаються окупованими, і майже кожного дня ми маємо втрати серед військових на сході нашої країни. І, в той же час, ФСБ РФ не припиняє репресії по відношенню до українців і кримських татар, які проживають на території Криму", - заявив він.

За словами Артеменка, згідно моніторингу шести розважально-інформаційних телеканалів ("1+1", "ICTV", "UA: Перший", "Інтер", "НТН" і "Україна"), який проводився в листопаді - грудні 2017 року, а також інформаційних телеканалів, жоден не має понад 10% інформації про збройну агресію на сході України та окупацію Криму.

"Щодо висвітлення (подій - УНІАН) у Донецькій та Луганській областях, розважально-інформаційні телеканали дають 2,2% тижневого ефіру. Інформаційні телеканали висвітлюють події в Донецьку та Луганську - 8,4%", - сказав Артеменко.

"Щодо Криму. Тут ситуація ще гірше. Розважально-інформаційні телеканали приділяють цій темі 0,1% тижневого ефіру. Інформаційні канали - 2,2%", - додав він.

За словами Юрія Артеменка, обсяг моніторингу становив 168 годин (один тиждень), а всього Нацрада охопила 1008 годин ефіру.