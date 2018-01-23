Доба в АТО: внаслідок мінометного обстрілу бойовиків один український військовий загинув

Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Натомість, вчора вдень, спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ.

Читайте такожІншого такого села на карті АТО немає: на Донеччині ЗСУ та бойовики "поділили" населений пункт (відео)"Ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські домовленості, не лише по позиціях захисників України, але й у бік ними ж окупованого прифронтового населеного пункту", - зазначили в прес-центрі.

На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших опорних пунктах у районі Троїцького. Неодноразово з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, а також гранатометів агресор обстрілював оборонні укріплення Збройних сил України неподалік Луганського.

На Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 82-мм по позиціях довкола Новотроїцького. "Тут же, з метою провокаційних звинувачень сил АТО, вони вели мінометний вогонь почергово у бік наших опорних пунктів та по інфраструктурі тимчасово непідконтрольного українській владі Докучаївська", - йдеться в повідомленні.

"Внаслідок ворожого мінометного обстрілу, на жаль, загинув військовослужбовець Збройних сил України", - підсумували в прес-центрі.