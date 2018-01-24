Euronews показав російський пропагандистський сюжет про Крим

Телеканал Euronews зняв сюжет про Крим, не згадуючи у ньому про незаконну анексію півострова. У сюжеті ідеться про навчання для школярів Криму, які організував 68-ий інженерний полк російської армії.

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Англомовний матеріал розміщений на сайті телеканалу 23 січня. У ньому дітей навчають встановлювати і знешкоджувати наземні міни. Розповідають про саморобні вибухові пристрої, пояси смертників та замасковані бомби. Підполковник армії РФ Євгеній Мусієнко розповідає, що школярів заохочують у майбутньому вступати в інженерні війська.

Наприкінці сюжету жителька Євпаторії наголошує на необхідності таких занять, бо "діти повинні знати, як захистити себе". "Ми повинні виховувати дітей патріотами", - говорить вона.

Матеріалом Euronews обурився глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, назвавши сюжет "промивання мізків". "Жодного слова про незаконну анексію Криму", - написав дипломат у своєму Twitter.

Як зазначає Європейська правда, у лютому 2015 року єгипетський мільярдер Нагіб Савіріс придбав контрольний пакет акцій - 53% у Euronews, після візиту Володимира Путіна, що згодом викликало ряд питань з приводу майбутньої редакційної позиції та незалежності Euronews.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацради телерадіомовлення, українські телеканали приділяють мало уваги подіям на Донбасі та в Криму.