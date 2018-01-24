Провал Януковича і "Новоросії": журналіст назвав два приводи для Путіна мститися Україні

У президента Росії Володимира Путіна є два приводи мстити Україні — принизлива для його репутації поразка з підтримкою на виборах вже біглого колишнього українського лідера Віктора Януковича та провал проекту "Новоросія".

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Поки російський лідер живий і очолює РФ, він буде всіляко пакостити українській державі, розповів журналіст і телеведучий Євген Кисельов на чаті в "Главреді".

"Мені здається, він зациклений на тому, щоб шкодити Україні — ще з тих пір, як в 2004 році зазнав принизливої для його репутації поразки, спочатку вклавши свій політичний капітал у підтримку Януковича, а потім двічі публічно привітавши його з перемогою на виборах, якої так і не сталося", — зазначив співрозмовник.

За словами гостя, "другий привід для того, щоб мстити, — це провал проекту "Новоросія". "Так, Путін анексував Крим, але, крім проблем, це йому нічого не принесло. А Україна не розвалилася. Лівобережні області до ніг його не впали, як йому, мабуть, обіцяли...", — наголосив ведучий.

Кисельов вважає, що "Захід теж не з'їв путінську агресію так, як він з'їв його агресію проти Грузії". "Тому, поки Путін живий, поки він президент Росії, він буде всіляко Україні пакостити. Але не переходити певної межі. Ні політичного, ні військового, ні економічного ресурсу для великої війни проти України у нього немає", — сказав журналіст.