Суд у Москві продовжив арешт українському журналісту Сущенку до 30 березня

Московський міський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку до 30 березня 2018 року.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, засідання пройшло в закритому режимі. Суддя повністю задовольнив клопотання слідства.

За інформацією адвоката Сущенка Марка Фейгіна, завтра буде подано апеляційну скаргу.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».

21 жовтня 2017 року адвокат Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено.

27 листопада Московський міський суд продовжив Сущенку термін арешту до 30 січня 2018 року.

18 січня 2018 року суд визнав законним продовження терміну арешту Сущенку до 30 січня.