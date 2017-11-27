Суд у Москві продовжив арешт Сущенку на два місяці, українець заявив про тиск на його адвоката Фейгіна

Мосміськсуд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку ще на два місяці - до 13 січня 2018 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя.

Засідання у справі, як і всі попередні, пройшло в закритому режимі. Українських журналістів і консула України пустили в зал засідання лише на оголошення вердикту.

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«Продовжити термін тримання під вартою Сущенка Романа Володимировича на два місяці - всього до 16 місяців, до 13 січня 2018 року», - зачитав рішення суддя Суворов.

Після його оприлюднення адвокат Марк Фейгін уточнив, що суддя обмовився і в судовій ухвалі зазначено 30 січня.

Сам Сущенко встиг заявити в залі суду, що чиниться тиск на його адвоката Фейгіна, щоб позбавити його захисту в російський судах.

Крім цього, він передав привіт сім'ї й підкреслив, що у нього «все нормально».

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».

25 вересня 2017 року Московський міський суд продовжив термін арешту Сущенку до 30 листопада.

21 жовтня Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено.

«Ми ознайомилися з двома томами з десяти. За версією ФСБ, Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну», - сказав адвокат.