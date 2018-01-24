ЗМІ розповіли, як Порошенко готується виграти президентські вибори 2019 року

Петро Порошенко планує виграти президентські вибори 2019 року. Перші виборчі наради на Банковій відбувалися ще влітку 2016 року. Вони мали формальний характер: на них обговорювалися свіжа соціологія, озвучували прізвища інших можливих кандидатів.

Як пише ТСН.ua, тепер перед Порошенком стоять цілком конкретні завдання. Його команда планує сформувати виборчий штаб і працювати на перемогу.

"Він живе за правилом бізнесу: бери все, але нічого не віддавай", - коротко характеризує амбітність Порошенка один з його соратників, якого цитує ТСН.ua.

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На шляху до перемоги Порошенка стоїть Юлія Тимошенко. За результатами грудневого соцопитування фонду "Демократичні ініціативи" й соціологічної служби Центру Разумкова, 12,1% виборців готові голосувати за Тимошенко, в той час як за Порошенка - 10,2%. Через це політтехнологи Банкової обдумують варіанти, як знизити рейтинги конкурентів Порошенка і підбирають зручних претендентів для другого туру виборів.

В АП шукають вигідного технічного кандидата для другого туру. За даними ТСН.ua, такими називають Юрій Бойка, Вадима Рабіновича та Олега Ляшка. Однак, за умови падіння рейтингу Порошенка, практично у кожного з них є шанси стати для влади неприємним сюрпризом і, можливо, навіть вийти в другий тур без чинного президента.

Ще одна прикрість команди Порошенка - небажання прем’єр-міністра Володимира Гройсмана бути VIP-агітатором президента. Людиною, яка могла б донести до виборців у всій країні, що реальні позитивні зміни в державі - заслуга першої особи.

ТСН.ua пише, що найбільш вірогідним кандадитом на керівництво штабом є секретар РНБО Олександр Турчинов. По-перше, у нього серйозний досвід ведення виборчих кампаній і значний політичний авторитет. По-друге, присутність секретаря РНБО у штабі Порошенка завадить неочікуваним атакам з боку "Народного фронту", який відверто незадоволений президентом. У самого Турчинова інформацію про штаб коментувати поки що відмовляються.

Давати офіційні коментарі і розкривати нюанси передвиборчої кампанії президента ніхто з його близького оточення так само не хоче - Порошенко сприймає це як гру на боці конкурентів. Один зі старих членів команди президента прогнозує, що до роботи в штабі долучить народного депутата з фракції БПП Ігоря Гриніва (відповідає за стратегію та соціологію), міністра інформаційної політики Юрія Стеця (відповідає за медійний напрям і стратегію), Ігоря Райніна (має вплив на очільників ОДА), Сергія Березенка (відповідає за роботу в "полях" через осередки партії БПП). Так само до роботи штабу можуть залучити народного депутата з фракції НФ Вікторію Сюмар. Вона близька до Турчинова і 2015 року вже працювала з партією БПП на місцевих виборах під слоганом "Збережемо країну".

За інформацією ТСН.ua, зараз на столі президента лежать три стратегії, тобто чіткі поради, як перемогти на президентських виборах – авторства Ігоря Гриніва, Вікторії Сюмар та Юрія Стеця. Жодної з них він не дотримується у повному обсязі та грає у власну гру. У найближчій перспективі він збирається зайнятися діалогом з виборцями. Тобто їздитиме Україною, проводитиме зустрічі з активістами, де розповідатиме про власні реформи і заслуги.

Як повідомляв УНІАН, раніше в СБУ заявили, що Росія працює над фальсифікацією виборів президента України у 2019 році.