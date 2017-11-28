Росія працює над фальсифікацією виборів президента України у 2019 році - СБУ

Російська Федерація веде цілеспрямовану роботу щодо фальсифікації виборів президента в 2019 році в Україні. Про це під час 8-го "Національного експертного форуму", який транслював "112 Україна", заявив Віктор Кононенко, заступник голови СБУ.

"На сьогоднішній день основна загроза - це підрив ситуації зсередини. Те, що ми бачимо, основні напрямки російських спецслужб зараз йдуть всередину країни. Вже ніхто не вірить у швидку і блискавичну війну, всі наші противники розраховують на те, що владу можна змінити зсередини шляхом підкупу, шляхом домовленостей, шляхом інших речей, і йде цілеспрямована робота - підготовка до виборів 2019 року", - прокоментували в СБУ.

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Як відомо, наступні вибори президента мають відбутися 31 березня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуванням, найбільшу підтримку в першому турі президентських виборів отримали б нинішній глава держави Петро Порошенко (16,1%) і лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко (14,4).