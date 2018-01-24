Журналіст про "Мінськ": Путін заманив Україну в пастку

15:57, 24 січня 2018
Політика
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Мінські угоди - глухий кут, вважає Євген Кисельов.

Володимир Путін / REUTERS

Журналіст і телеведучий Євген Кисельов вважає, що Мінські угоди щодо Донбасу — пастка, в яку свого часу президент Росії Володимир Путін заманив Україну.

"Мінськ" - глухий кут, розповів ведучий на чаті в "Главреді".

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"... це пастка, в яку свого часу Путін заманив Україну. При нерозумінні цього з боку Заходу, слава Богу, до американців нарешті, здається, дійшло, що Мінські угоди — це глухий кут", — зазначив він.

За словами співрозмовника, він робить такий висновок з усього, що говорить і робить спеціальний представник Державного департаменту США з питань української держави Курт Волкер.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що прийнятий напередодні Верховною Радою України закон про реінтеграцію Донбасу "перекреслює" Мінські домовленості.

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Теги: #Мінські домовленості#журналіст про Мінськ