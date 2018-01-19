Лавров заявив, що закон про реінтеграцію Донбасу "перекреслює" Мінські домовленості

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що прийнятий напередодні Верховною Радою України закон про реінтеграцію Донбасу "перекреслює" Мінські домовленості.

Про це Лавров сказав на прес-конференції в ООН, передає РИА Новости.

"Закон про реінтеграцію, якщо підходити з юридичних позицій, перекреслює Мінські домовленості. Мінські домовленості, які були схвалені одноголосно Радою безпеки в резолюції, прийнятій через кілька днів після зустрічі чотирьох керівників "нормандського формату" в Мінську. Для нас це очевидно", - сказав Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.

Законом відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам, покладається на Російську Федерацію.

Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначив, що цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.

У той же день в МЗС РФ назвали закон про деокупацію Донбасу «підготовкою нової війни».