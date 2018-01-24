Суд у справі про держзраду Януковича допитав екс-радника постпреда України в ООН Кушнерука

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва у справі за обвинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича допитала чергового свідка - заступника керівника Департаменту державного протоколу та церемоніалу Адміністрації президента, а в 2014 році радника постійного представника України в ООН Дмитра Кушнерука.

Як передає кореспондент УНІАН, під час допиту Кушнерук зазначив, що тодішній представник Росії в ООН Віталій Чуркін просив Радбез визнати заяву Януковича до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну офіційним документом.

Також він додав, що спочатку це звернення було розіслано без підпису Януковича, а потім вже з підписом.

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Кушнерук зауважив, що офіційним документом в ООН визнано заяву, яку завірено підписом і яку Чуркін 3 березня 2014 року демонстрував членам Радбезу.

Кушнерук наголосив, що Росія наполягла на визнанні цієї заяви офіційним документом, тому що намагалася знайти юридичне підгрунтя для своїх агресивних дій, щоб посилити свої позиції в Радбезі та ослабити позиції України навколо ситуації з анексією Криму.

Як і під час допиту попереднього свідка — голови Верховної Ради Андрія Парубія — адвокати Януковича ставили багато запитань Кушнеруку, які не стосуються предмету розгляду у суді. Зокрема, адвокати колишнього президента цікавилися поїздкою президента України Петра Порошенка на Мальдіви на початку січня поточного року. Це питання було знято судом як таке, що не стосується предмету судового засідання.

Крім того, адвокати Януковича запитали у Кушнерука, чому він не доніс до міжнародної спільноти заяви Януковича від 22 та 28 лютого 2014 року, у яких він говорив про свою легітимність та про переворот у Києві. На що Кушнерук відповів, що він не мав повноважень звертатися до представників інших країн, оскільки його керівником був на сьогодні колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв.

“Керівником був Сергеєв. Без його розпорядження ми не могли нічого робити”, - наголосив Кушнерук.

Після завершення допиту та перерви у судовому засіданні суд розпочав допит ще одного свідка Анатолія Могильова, який в період анексії Криму займав посаду голови Ради міністрів АР Криму. Раніше він певний час він очолював Міністерство внутрішніх справ за часів президентства Януковича.

Також сьогодні в суді допитали голову Верховної Ради Андрія Парубія. Він заявив, що після втечі екс-президента України Віктора Януковича очікували нападу Росії з усіх напрямків.