Парубій розповів про розмову із Жириновським на початку російської агресії

Голова Верховної Ради України, який в часи Революції гідності був комендантом Майдану, заявляє, що після втечі екс-президента України Віктора Януковича очікували нападу Росії з усіх напрямків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав під час його допиту як свідка сторони обвинувачення на засіданні Оболонського районного суду м. Києва, який розглядає справу про державну зраду Януковича.

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Парубій повідомив, що наприкінці лютого-початку березня 2014 року йому зателефонував російський політик Володимир Жириновський. Під час розмови останній погрожував Парубію порушити проти нього справу в Росії, у разі якщо Україна буде оборонятися.

Також, додав спікер, під час засідання Ради національної безпеки і оборони 28 лютого 2014 року мова йшла про те, що Росія може напасти на Україну з усіх напрямків, найімовірніше - з північного на Київ.

На переконання Парубія, лист Януковича до президента Росії Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну легітимізував анексію Криму Росією та спробу захопити ще як мінімум 7 областей. Лист, додав спікер, став підставою для саботажу силовиками у цих областях розпоряджень центральної влади, яка сформувалася після втечі Януковича. "Цей лист деморалізував владу на місцях і дав привід для саботажу розпоряджень Києва", – зауважив голова ВР.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.