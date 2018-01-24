Суд про держзраду Януковича допитав екс-керівника Криму Могильова

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва провела допит колишнього голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолія Могильова у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді та оголосила про продовження судового засідання завтра, 25 січня, о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, у суді Могильов зазначив, що після того, як йому вночі повідомили про захоплення будівлі парламенту невідомими, він поїхав на місце, однак невідомі у військовій формі не захотіли вступати з ним в контакт і будь-що пояснювати. Також він додав, що відео з камер спостереження, на якому було записано момент захоплення, він відправив до Києва тодішньому голові Служби безпеки України Валентину Наливайченку, але відповіді від нього не отримав.

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Відповідаючи на запитання про дії Януковича наприкінці лютого 2014 року, Могильов зазначив, що йому відомо про те, що в ті дні Янукович перебував в Криму, але не офіційно.

Крім того, Могильов зазначив, що 21 лютого 2014 року в Адміністрації президента зустрічався з Януковичем, який сказав, що його життю загрожує небезпека і йому потрібно залишити Київ.

Могильов наголосив, що йому як голові ради міністрів АР Криму ніхто не доповідав про те, що територією Криму переміщаються російські війська.

Крім того, він підкреслив, що на момент захоплення будівлі парламенту Криму не можна було встановити приналежність людей зі зброєю до збройних сил тієї чи іншої країни. Однак на сьогодні він вважає, що то були проросійськи налаштовані люди.

Допит Могильова тривав близько 20 хвилин.

Після його завершення прокурори зазначили, що цінність Могильова саме як свідка обвинувачення полягає в тому, що він підтвердив доказ — відеозаписи захоплення кримського парламенту та радміну невідомими. І це потрібно для визнання цього доказу належним.

Крім того, прокурор Руслан Кравченко повідомив, що завтра на засіданні планується допитати голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, а також двох співробітників Управління державної охорони.