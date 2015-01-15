Москаль розповів, як Могильов допомагав анексувати Крим

Про це чиновник заявив в інтерв'ю газеті "Депо", пише Українська правда.

"Він їздив на інструктаж до Москви, його інструктували в ФСБ і в кабінетах Кремля. В Раду Міністрів Криму і Верховну Раду Криму заходили люди під виглядом відвідувачів, їм там зробили окреме крило, куди вони складали необхідну зброю, вони там жили, їм завозили продукти харчування. Під виглядом ремонту крило відгородили від сторонніх очей", - розповів Москаль.

"Як це все могло відбуватися без відома Могильова?" - здивувався він.

"Інше питання, що коли почалася активна фаза операції із захоплення Криму, Могильов просто злякався, як і всі ставленики Януковича. Тоді виникла необхідність призначити людину, яка б виконала все, що заплановано. Часу у них не було, час "Ч" - було визначено", - сказав Москаль.

"Тому з'явився Аксьонов, тому в терміновому порядку збирали Верховну Раду Криму, яку, до речі, так і не зібрали, голосували дублікатами депутатських карток, нікого в приміщення не пускали", - продовжив він.

Читайте такожТепер всю відповідальність за ситуацію в Криму несе парламент автономії - Могильов

"А Могильов поїхав до Макіївки, потім Макіївку захопили його ж друзі по партії, перефарбовані в інші кольори, він потім десь тинявся ще по Криму. Де він тепер - я не знаю, його доля мені не цікава. Він зрадник, який, до того ж, виявився, як і всі донецькі, великим боягузом", - додав Москаль.

Як відомо, наприкінці лютого 2014 року в Крим увійшли російські війська, техніка. Крім того, український півострів заполонили російські "козаки", які увійшли в так звану "самооборону". Вони силоміць витіснили з АРК українських військових і частину проукраїнськи налаштованих громадян.

А 16 березня 2014 року за підвищеної військової присутності російські "маріонетки" провели на території Криму і міста Севастополя так званий "референдум про статус півострова", за результатами якого Росія включила Крим до складу РФ.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що Росія окупувала та анексувала Крим.