Росія не збирається йти з Донбасу - Atlantic Council

Москва не збирається виводити війська з Донбасу і повертати Крим найближчим часом. Брехлива політика Росії може обернутися для неї катастрофою.

Про це у статті для американського аналітичного центру Atlantic Council написав старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Стівен Бланк.

Він нагадав, що нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров повторив три брехливих заяви: на Донбасі немає російських військ, конфлікт на сході України – громадянська війна, а не російське вторгнення, а військові РФ не причетні до збиття MH17 в липні 2014.

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Бланк наголосив, що брехня російської держави є підтвердженням того, що, незважаючи на переговори зі спецпредставником США щодо України Куртом Волкером і "нормандською четвіркою", Москва не збирається йти з Донбасу чи повертати Україні Крим. Більше того, РФ посилює свою військову присутність на окупованому півострові.

"Росія відмовляється прийняти узгоджений результат, який спричинить відхід з Донбасу чи Криму. Зараз Москва наполягає на тому, щоб Україна приєдналася до самовбивчих Мінських угод", – йдеться в статті.

"Вона (Росія - Ред.) може тільки мріяти про імперію, анексуючи Крим і Донбас. У будь-якому разі, ні війна у повному сенсі цього слова, ні мир найближчим часом, швидше за все, настануть не скоро. Оскільки брехня Лаврова і Путіна показує, що вони відмовляються визнати, що імперія для них недосяжна, вони лише прискорюють те, що у кінцевому підсумку обернеться катастрофою", – сказав старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.