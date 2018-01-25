Влащенко: люди з АП шлють нам СМС-ки з "рекомендаціями" щодо ефірів ZIK

16:14, 25 січня 2018
Політика
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Як зазначила журналіст, такі повідомлення керівництво каналу ігнорує.

Влащенко стверджує, що Банкова намагалась вплинути на ефіри її каналу / скріншот - Youtube, Телеканал ZIK

Керівництво телеканалу ZIK неодноразово отримувало від людей з Адміністрації президента повідомлення, у яких журналістам давали «поради» стосовно того, кого слід запрошувати у телеефір.

Таку заяву в інтерв’ю «Українській правді» зробила генеральний продюсер телеканалу ZIK та телеведуча Наталія Влащенко. За її словами, на каналі ніколи не було випадків «нав’язування» героїв для телеефірів.    

Читайте такожВедучій ZIKу перед інтерв'ю з Портновим нардеп від НФ нагадав долю Бузини«Натомість, у мене є смс-ки, які я "любовно храню" від людей з Адміністрації президента. Вони є в Данила Нікуленка (шеф-редактор телеканалу ZIK – ред.).Думаю, до них ще теж дійде черга, - зазначила Влащенко.

«Там нам розповідають, що в нас немає балансу, що ми маємо того запрошувати, а того не запрошувати», - продовжила вона.

Як зазначила журналіст, такі повідомлення керівництво каналу ігнорує, хоча вони приходили неодноразово. 

Нагадаємо, 22 січня в ефірі передачі "Hard Talk" телеканалу ZIK Наталія Влащенко взяла інтерв’ю в екс-заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. Ефір викликав хвилю обурення в соцмережах.

24 січня кілька людей прийшли до будівлі телеканалу із закликами звільнити телеведучу. У 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру екс-першому заступнику Адміністрації Януковича Андрію Портнову в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою. Портнова тоді було оголошено в розшук.

В жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення у справі "Портнов проти Ради ЄС" за позовом колишнього заступника голови адміністрації президента України. Пізніше Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.

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