"Не можу перебувати у студії, де був віртуальний Портнов": нардеп Вінник залишив прямий ефір каналу ZIK (відео)

Народний депутат від БПП Іван Вінник 22 січня залишив прямий ефір телеканалу ZIK, звинувативши його керівництво в антиукраїнській політиці.

Це, за словами Вінника, сталося, тому що в день четвертої річниці перших вбивств на Майдані у програмі "HARD з Влащенко" виступав по відеозв'язку колишній заступник глави АП Андрій Портнов.

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"Я думаю, це безчесно – перебувати в студії, де протягом години Портнов розповідає, як нам будувати нашу країну... Людина, яка разом з Януковичем привела війну в країну, у зв'язку з чим ми маємо 10 тис. загиблих. Обговорювати закон про деокупацію Донбасу в таких умовах я вважаю недоцільним і неправильним", – зазначив нардеп.

Також він назвав редакційну політику каналу неприйнятною й нтиукраїнською.

"Я переконаний, що якщо вона (політика каналу - Ред.) не зміниться, то ми побачимо Януковича й інше його оточення. Вони отримають повноцінний майданчик для того, щоб говорити те, що вони вважають за потрібне. Тому я пропоную нашим телеглядачам вшанувати всіх загиблих на Майдані, вшанувати всіх загиблих на війні, яку Янукович та його соратники привели в Україну. Я особисто не можу перебувати в студії, де був віртуальний Портнов протягом години", - заявив Винник.

Варто зазначити, що раніше Наталія Влащенко у Facebook анонсувала випуск програми із соратником колишнього президента Віктора Януковича Андрієм Портновим.