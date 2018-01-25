Апеляційний суд залишив засекреченими декларації співробітників СБУ

Київський апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено у визнанні протиправною засекречення Службою безпеки України даних декларацій її співробітників.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив позивач у справі - ГО "Центр протидії корупції".

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"Суд відмовив нам і залишив декларації всіх сбушників засекреченими. Будемо відверті, це прогнозоване рішення. Ми не здаємось, плануємо подавати скаргу до Верховного суду", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН 24 жовтня 2017 року Окружний адмінсуд Києва після 5 місяців зволікання виніс рішення за позовом Центру протидії корупції до СБУ у зв’язку з засекреченням декларацій керівництва спецслужби і повністю відхилив всі вимоги громадської організації.

У прес-службі ГО констатували, що рішення було ухвалене через 9 місяців після подання позову.

ЦПК намагався в судовому порядку змусити СБУ розсекретити декларації керівництва та слідчих, а також визнати незаконними створення спецслужбою власної системи обробки та зберігання декларацій.

Також активісти просили суд визнати незаконною бездіяльність Національного агентства із запобігання корупції, зокрема те, що працівники НАЗК не затвердили спеціальний порядок подання декларацій оперативниками та розвідникам, а натомість погодили створення СБУ власної “таємної” системи декларування.

Окремо активісти просили суд змусити керівництво СБУ і НАЗК опублікувати відсутні декларації в реєстрі е-декларацій.