Суд не дозволив розсекретити декларації керівництва СБУ

Окружний адміністративний суд Києва після 5 місяців зволікання виніс рішення за позовом Центру протидії корупції до СБУ у зв’язку з засекреченням декларацій керівництва спецслужби і повністю відхилив всі вимоги громадської організації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центру протидії корупції, відповідну постанову суду сьогодні отримали адвокати центру у секретаріаті суду.

У прес-службі констатували, що рішення було ухвалене через 9 місяців після подання позову.

ЦПК намагався в судовому порядку змусити СБУ розсекретити декларації керівництва та слідчих, а також визнати незаконними створення спецслужбою власної системи обробки та зберігання декларацій.

Також активісти просили визнати незаконними бездіяльність Національного агентства із запобігання корупції, зокрема те, що працівники НАЗК не затвердили спеціальний порядок подання декларацій оперативниками та розвідникам, а натомість погодили створення СБУ власної “таємної” системи декларування.

Окремо активісти просили суд змусити керівництво СБУ і НАЗК опублікувати відсутні декларації в Реєстрі е-декларацій.

Відмову суд аргументував тим, що законодавством не передбачено строки затвердження НАЗК спеціального порядку.

«Тобто тепер його можна затверджувати вічно», - додали у ЦПК.

Також суд вважає, що «секретними в силу закону є весь склад органів, які здійснюють оперативно-розшукову, розвідувальну та контррозвідувально діяльність».

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Юрист Центру протидії корупції Олена Щербан наголосила, що “фактично таке рішення суду дозволяє багатьом державним органам, окрім СБУ, - поліції, НАБУ, Службі зовнішньої розвідки - створювати власні системи декларування та не подавати декларацій в реєстр НАЗК”.

У прес-службі зазначили, ЦПК обов'язково оскаржить дане рішення, оскільки вважає, що воно “не має нічого спільного с правосуддям”, а трійка суддів у справі “просто начхали на практику ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини), українські закони, совість та здоровий глузд”.

У громадській організації також вважають, що після такого рішення суду їхній другий аналогічний позов - до військової прокуратури за засекречення декларацій військових прокурорів – приречений, і в цій справі суд винесе аналогічне рішення.